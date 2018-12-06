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Ципрас прибыл в Москву для встречи с Путиным

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Ципрас прибыл в Москву для встречи с Путиным

Москва, 6 декабря. Премьер-министр Греции Алекс Ципрас прилетел в Москву в четверг. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково».

Официальный визит Ципраса в Москву начнется 7 декабря. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также проведет переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отметим, что в ходе визита Ципраса стороны подпишут ряд документов.

Ранее премьер-министр Греции Алекс Ципрас заявил, что Афины сделали стратегический выбор в пользу укрепления отношений с Россией. По его словам, Афины нацелены на экономическое взаимодействие с Москвой. Сотрудничество двух стран предполагает, что Греция войдет в энергетический узел Балканского региона.

Автор: Денис Коробейников
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