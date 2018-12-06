«Любовь и взаимопонимание»: в Почаевской лавре обратились к Порошенко из-за давления на УПЦ

Киев, 6 декабря. Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир направил письмо президенту Украины Петру Порошенко. По его словам, властные структуры Украины оказывают на лавру давление после того, как Порошенко не посетил встречу с епископатом Украинской православной церкви.

Православный иерарх призвал президента страны к содействию касательно событий, которые происходят вокруг религиозной ситуации в государстве.

«Чтобы прекратилось давление со стороны органов государственной власти и воцарились любовь и взаимопонимание», — говорится в письме митрополита Владимира, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отметим, что Почаевская Свято-Успенская лавра является вторым по масштабу храмовым комплексом на Украине после Киево-Печерской лавры. В ноябре 2018 года министерство юстиции страны решило вернуть здание храма в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. В РПЦ данное решение посчитали запугиванием верующих Украины со стороны властей государства. Также сообщалось, что СБУ неоднократно вызывала на допрос служителей УПЦ после обострения церковной ситуации на Украине.

Напомним, в сентябре патриарх Константинопольский Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» на Украине. В РПЦ предупреждали, что решение Константинополя может привести к расколу православия. Тем не менее, Константинопольский патриархат отменил решение XVII века о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, а также снял обвинения с глав двух раскольничьих украинских церквей. В РПЦ данные решения восприняли как «канонически ничтожные», так как они противоречат нормам церковного строя. Русская православная церковь также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.