«Мяч на российской стороне»: США предложили РФ отказаться от ракеты 9М729

Вашингтон, 6 декабря. Вашингтон потребовал у России отказаться от использования ракеты 9М729(SSC-8) или же модифицировать ее, чтобы дальность ракеты не нарушала положение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

В Вашингтоне подчеркнули, что радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, что не вписывается в ДРСМД.

«Мяч на российской стороне. Они должны предпринять инициативу», — заявила Андреа Томпсон.

По ее словам, Россия должна внести коррективы в данное вооружение.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия не испытывала ракету на такую дальность полета. При этом Москва передавала в Вашингтон информацию по временным испытаниям 9М729 в духе доброй воли.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что Москва выступает против разрушения ДРСМД, однако если США выйдут из договора, то Россия вынуждена будет отвечать.

Путин подчеркнул, что действия Конгресса США по выделению финансовых средств на работы по исследованию ракет еще до выхода Вашингтона из ДРСМД свидетельствуют, о том, что США давно приняли такое решение. Он подчеркнул, что США думали, что Россия не заметит этого.