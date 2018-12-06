Сирия: пострадавшим от наводнения беженцам доставили гуманитарную помощь

Дамаск, 7 декабря. Пострадавшим от наводнения жителям лагеря беженцев Аль-Ариша в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии доставили гуманитарную помощь. Сирийский красный полумесяц направил беженцам 22 грузовика с теплыми одеялами, матрасами и продуктами питания.

Сейчас в лагере Аль-Ариша стоят около двух тысяч палаток. По разным данным, здесь проживают около 10 тысяч беженцев.

«Гуманитарный конвой из 22 грузовиков включал в себя 9710 одеял, шесть тысяч матрасов и две тысячи комплектов консервированной еды», — говорится в сообщении Сирийского красного полумесяца.

Отмечается, что международный комитет Красного креста помог в комплектовании помощи пострадавшим от наводнения.

Напомним, с 4 декабря в провинции идут проливные дожди, которые вызвали наводнения. В результате разгула стихии пострадали не менее трех тысяч человек. Добавим, что в лагере Аль-Ариша находятся, в большинстве своем, жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Люди покинули свои дома и были вынуждены бежать из-за террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.