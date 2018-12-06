Суд в США назначил Бутиной общественного адвоката

Вашингтон, 6 декабря. Американский суд постановил назначить гражданке РФ Марии Бутиной государственного адвоката вместо Роберта Дрисколла, представлявшего ее интересы за деньги. Соответствующая информация была размещена в базе судебных документов.

Как сказано в сообщении, суд назначил А.Джей.Крамера в качестве консультирующего адвоката Бутиной.

Крамер является одним из государственных адвокатов, которые не берут с обвиняемого деньги за свои услуги, о чем свидетельствует информация на сайте офиса федеральных общественных защитников

Дрисколл ранее представлял интересы Бутиной.

Как сообщил изданию «Известия» отец россиянки Валерий, из-за нехватки средств дочь может лишиться защиты адвокатов​​​. По ее делу работают два адвоката, каждый из них получает по 850 долларов США за час работы, о чем он рассказал в интервью RT.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила протест руководству тюрьмы США, в которой находится Бутина.