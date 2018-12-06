МИД РФ: США нацелены разрушить контроль над вооружениями в космосе

Москва, 6 декабря. Вашингтон нацелен на демонтаж современной системы контроля над вооружениями в космосе, о чем говорит противодействие США российским инициативам по данному вопросу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Ранее Генеральная ассамблея ООН по докладу Первого комитета приняла три документа, предложенных российской стороной. Среди них были: резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), резолюция о мерах по укреплению доверия в космической деятельности (МТДК), а также процедурное решение о дальнейших мерах по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК).

Как отметили в российском МИД, в поддержку документа проголосовали 128 государств, 50 из которых стали соавторами. Это говорит о значимости и актуальности инициатив Москвы, считают в МИД РФ. Кроме того, документ, предложенный Россией, на данный момент является единственным международным инструментом по предотвращению гонки вооружений в космосе.

В российском внешнеполитическом ведомстве также рассказали, что в поддержку США, которые традиционно выступают против всех инициатив по ПГВК, впервые высказались Австралия, Великобритания, Венгрия и Франция. В МИД РФ считают, что данные государства под давлением Вашингтона были вынуждены выступить против собственных национальных интересов и выразить пассивное согласие с возможным размещением американского оружия в космосе. В ведомстве также добавили, что разочарованы позицией Евросоюза по документам.

«Они вновь не смогли выразить собственное мнение и предпочли воздержаться. Такое голосование вступает в прямое противоречие с их собственной традиционной линией на поддержку международных усилий по ПГВК», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Россия расценивает как тревожный сигнал шаги Вашингтона по разрушению консенсуса вокруг резолюции МТДК. В целом же, резюмировали в ведомстве, позиция Вашингтона по вооружениям в космосе говорит о нацеленности Штатов на «демонтаж современной системы контроля над вооружениями и нераспространения и жесткое препятствование любым позитивным шагам в этой области».