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Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

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Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

Научный мир стоит на ушах. В Китае родились первые в мире дети из генетически отредактированных эмбрионов. В ходе ЭКО ученый из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй попытался удалить эмбрионам ген, отвечающий за передачу ВИЧ. У одной из инфицированных пар родились абсолютно здоровые близняшки.

«Если это не решит проблему целиком, то это может перерасти в информационную технологию, у которой будет огромное будущее, и в которую поверят люди», — заявил китайский генетик в интервью Associated Press.

Близняшек Лулу и Нану уже окрестили первыми на планете ГМО-младенцами, а на редактора их ДНК обрушился шквал критики. Какую шутку могут сыграть с девочками «взломанные» гены – не известно. Подобные эксперименты на человеке проводились, но до беременности и родов не доходили.

«Это лотерея, мы не знаем, что будет с этими детьми. А потом, кто гарантирует их здоровье? — отмечает заведующий Сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН, доктор философских наук Павел Тищенко. — У ученых что, есть деньги? Например, возникнут какие-то аномалии, кто будет их содержать, кто будет их лечить? Вопрос страхования. Этический комитет всегда ставит вопрос о том, если проводятся исследования на людях, кто страхует последствия? Насколько я знаю, они не прошли этической экспертизы».

Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

Несмотря на то, что новость прозвучала на Втором Всемирном саммите редактирования генома в Гонконге, скандальному заявлению китайца поверили не все — ход эксперимента до сих пор не описан ни в одном научном журнале.

«На самом деле, уже были опыты по генной модификации человеческих эмбрионов, тоже сделаны в Китае, но без получения из них детей. Это были нежизнеспособные эмбрионы, на них провели опыты, потом их просто уничтожили. Эти исследования некоторые крупные научные журналы завернули. Не потому, что они были неправильными с научной точки зрения, а потому что они не хотели ввязываться в эту этическую сторону вопроса. А другой журнал это опубликовал», — рассуждает старший научный сотрудник ИППИ РАН, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН, Александр Панчин.

Кандидат биологических наук предполагает, что Хэ Цзянькуй не стал публиковать статью о своем эксперименте из-за опасения быть отвергнутым ведущими научными журналами. 

Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

Китайский исследователь применил технологию редактирования генома CRISPR-Cas9. В результате одна малышка получила пожизненный иммунитет к ВИЧ, у другой вероятность заражения извне осталась. Эпидемиологов результат не впечатлил.

«Пока прямой пользы от этого эксперимента нет, — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий отделом профилактики и борьбы со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. — Если бы эти дети были от инфицированных ВИЧ родителей, то родителям достаточно было просто принимать антивирусные препараты, и дети бы родились здоровыми. Поэтому все эти манипуляции носят чисто научный характер для продвижения новых технологий».

Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

В лаборатории института видят будущее за редактированием генома человека, но по-другому. Российские ученые разрабатывают технологию, которая через несколько лет позволит взрослому человеку полностью излечиться от ВИЧ.

«Идея сейчас есть более простая: брать костный мозг человека, модифицировать его на устойчивый, пересаживать назад и таким образом пытаться излечить его от ВИЧ-инфекции, — объяснил Вадим Покровский. — Исследования в этой области идут в Европе, мы тоже пока перешли на животных, но сделать шаг перехода на людей мы пока не торопимся для того, чтобы исключить какие-то непредсказуемые побочные эффекты».

Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

Любое вмешательство в геном человека может привести к непоправимым последствиям, уверен ученый. С ним солидарен и главный научный сотрудник Института философии РАН.

«Исследователи торопились первыми опубликоваться, раньше их никто не знал, а теперь весь мир шумит. И когда им нужно будет снова подавать заявку на грант, это уже не на общих основаниях с другими такими же малоизвестными, это: «О, это те самые!», — говорит Павел Тищенко.

Громкое заявление — не что иное, как пиар-ход, заявили критики. А генетики зашептались: в мировой науке, кажется, началась новая эпоха.  

«Это, конечно же, колоссальный прорыв, если он это сделал, это величайший шаг! Человечество вошло в новый космос, на самом деле. Он исключительно мужественный человек, — считает заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Сергей Киселев.

Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

По мнению российского ученого, китайский генетик сделал то, на что мировое сообщество никак не решалось. Хотя он не придумал ничего нового, сам факт того, что кто-то применил известный метод редактирования генов на человеке, положил начало новой научной эпохе.

«Как тот папуас, который встал на бревно и решил оттолкнуться от берега и посмотреть, а что там за океаном. Это же самое человеческое, что сейчас потеряно цивилизацией! Это принятие рисковых решений!» — восклицает Сергей Киселев.

По его мнению, если эксперимент получит научное подтверждение, через 20-30 лет с помощью технологии CRISPR можно будет лечить самые разные генетические заболевания.

«Как только эта технология покажет, что она дает больше пользы людям, чем вреда, она станет рутинной и востребованной. Нужно будет таблетки пить – вот будем пить таблетки, только генетические, условно говоря», — говорит он в интервью корреспонденту ФАН.

Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

Привить человеку новые качества, например, изменить цвет глаз, тоже можно будет, утверждает ученый. А привить человеку новые способности с помощью редактирования генов будет намного сложнее.

«Способности и талант, конечно, имеют некую связь с генами, но больше они связаны с окружающим миром, — считает российский генетик. — Мы даже не знаем, насколько это связано с окружающим миром. Если мы даже создадим полную генетическую копию Эйнштейна, я не уверен, что она в сегодняшних условиях, а не тех, даст новую теорию относительности. Это будут уже другие условия, другое взаимодействие живого с окружающим миром и некий совершенно иной конечный продукт».

Шаг в неизвестность сделан. Эксперимент китайского ученого может дать человечеству атомную станцию, а может — ядерную бомбу. Результат будет зависеть от того, кому попадет в руки притягательная и страшная технология генной инженерии.

Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
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