Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев

Научный мир стоит на ушах. В Китае родились первые в мире дети из генетически отредактированных эмбрионов. В ходе ЭКО ученый из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй попытался удалить эмбрионам ген, отвечающий за передачу ВИЧ. У одной из инфицированных пар родились абсолютно здоровые близняшки.

«Если это не решит проблему целиком, то это может перерасти в информационную технологию, у которой будет огромное будущее, и в которую поверят люди», — заявил китайский генетик в интервью Associated Press.

Близняшек Лулу и Нану уже окрестили первыми на планете ГМО-младенцами, а на редактора их ДНК обрушился шквал критики. Какую шутку могут сыграть с девочками «взломанные» гены – не известно. Подобные эксперименты на человеке проводились, но до беременности и родов не доходили.

«Это лотерея, мы не знаем, что будет с этими детьми. А потом, кто гарантирует их здоровье? — отмечает заведующий Сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН, доктор философских наук Павел Тищенко. — У ученых что, есть деньги? Например, возникнут какие-то аномалии, кто будет их содержать, кто будет их лечить? Вопрос страхования. Этический комитет всегда ставит вопрос о том, если проводятся исследования на людях, кто страхует последствия? Насколько я знаю, они не прошли этической экспертизы».

Несмотря на то, что новость прозвучала на Втором Всемирном саммите редактирования генома в Гонконге, скандальному заявлению китайца поверили не все — ход эксперимента до сих пор не описан ни в одном научном журнале.

«На самом деле, уже были опыты по генной модификации человеческих эмбрионов, тоже сделаны в Китае, но без получения из них детей. Это были нежизнеспособные эмбрионы, на них провели опыты, потом их просто уничтожили. Эти исследования некоторые крупные научные журналы завернули. Не потому, что они были неправильными с научной точки зрения, а потому что они не хотели ввязываться в эту этическую сторону вопроса. А другой журнал это опубликовал», — рассуждает старший научный сотрудник ИППИ РАН, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН, Александр Панчин.

Кандидат биологических наук предполагает, что Хэ Цзянькуй не стал публиковать статью о своем эксперименте из-за опасения быть отвергнутым ведущими научными журналами.

Китайский исследователь применил технологию редактирования генома CRISPR-Cas9. В результате одна малышка получила пожизненный иммунитет к ВИЧ, у другой вероятность заражения извне осталась. Эпидемиологов результат не впечатлил.

«Пока прямой пользы от этого эксперимента нет, — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий отделом профилактики и борьбы со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. — Если бы эти дети были от инфицированных ВИЧ родителей, то родителям достаточно было просто принимать антивирусные препараты, и дети бы родились здоровыми. Поэтому все эти манипуляции носят чисто научный характер для продвижения новых технологий».

В лаборатории института видят будущее за редактированием генома человека, но по-другому. Российские ученые разрабатывают технологию, которая через несколько лет позволит взрослому человеку полностью излечиться от ВИЧ.

«Идея сейчас есть более простая: брать костный мозг человека, модифицировать его на устойчивый, пересаживать назад и таким образом пытаться излечить его от ВИЧ-инфекции, — объяснил Вадим Покровский. — Исследования в этой области идут в Европе, мы тоже пока перешли на животных, но сделать шаг перехода на людей мы пока не торопимся для того, чтобы исключить какие-то непредсказуемые побочные эффекты».

Любое вмешательство в геном человека может привести к непоправимым последствиям, уверен ученый. С ним солидарен и главный научный сотрудник Института философии РАН.

«Исследователи торопились первыми опубликоваться, раньше их никто не знал, а теперь весь мир шумит. И когда им нужно будет снова подавать заявку на грант, это уже не на общих основаниях с другими такими же малоизвестными, это: «О, это те самые!», — говорит Павел Тищенко.

Громкое заявление — не что иное, как пиар-ход, заявили критики. А генетики зашептались: в мировой науке, кажется, началась новая эпоха.

«Это, конечно же, колоссальный прорыв, если он это сделал, это величайший шаг! Человечество вошло в новый космос, на самом деле. Он исключительно мужественный человек, — считает заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Сергей Киселев.

По мнению российского ученого, китайский генетик сделал то, на что мировое сообщество никак не решалось. Хотя он не придумал ничего нового, сам факт того, что кто-то применил известный метод редактирования генов на человеке, положил начало новой научной эпохе.

«Как тот папуас, который встал на бревно и решил оттолкнуться от берега и посмотреть, а что там за океаном. Это же самое человеческое, что сейчас потеряно цивилизацией! Это принятие рисковых решений!» — восклицает Сергей Киселев.

По его мнению, если эксперимент получит научное подтверждение, через 20-30 лет с помощью технологии CRISPR можно будет лечить самые разные генетические заболевания.

«Как только эта технология покажет, что она дает больше пользы людям, чем вреда, она станет рутинной и востребованной. Нужно будет таблетки пить – вот будем пить таблетки, только генетические, условно говоря», — говорит он в интервью корреспонденту ФАН.

Привить человеку новые качества, например, изменить цвет глаз, тоже можно будет, утверждает ученый. А привить человеку новые способности с помощью редактирования генов будет намного сложнее.

«Способности и талант, конечно, имеют некую связь с генами, но больше они связаны с окружающим миром, — считает российский генетик. — Мы даже не знаем, насколько это связано с окружающим миром. Если мы даже создадим полную генетическую копию Эйнштейна, я не уверен, что она в сегодняшних условиях, а не тех, даст новую теорию относительности. Это будут уже другие условия, другое взаимодействие живого с окружающим миром и некий совершенно иной конечный продукт».

Шаг в неизвестность сделан. Эксперимент китайского ученого может дать человечеству атомную станцию, а может — ядерную бомбу. Результат будет зависеть от того, кому попадет в руки притягательная и страшная технология генной инженерии.