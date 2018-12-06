«Мы с НАТО зашли далеко»: в США оценили ситуацию вокруг Договора о РСМД

Вашингтон, 6 декабря. Штаты не считают Россию надежным партнером по Договору о ракетах средней и меньшей безопасности, заявил посол США в РФ Джон Хантсман. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон добавила, каких шагов ждет Вашингтон от Москвы «в целях возвращения» к соблюдению норм ДРСМД.

Посол США в России Хантсман во время телефонной конференции рассказал, что Вашингтон «привержен контролю над вооружениями». При этом он добавил, что Москва якобы не высказывает намерений «вернуться» к соблюдению Договора о РСМД.

«Мы с НАТО зашли далеко, чтобы сохранить договор. Но никто не верит, что Россия намерена решить эту проблему, которую она, кстати, сама и создала, и вернуться к его исполнению», — заявил Джон Хантсман.

Он также рассказал, что в течение последних пяти лет между властями США и России состоялось около 30 разговоров на «высоком уровне», и еще пять встреч были проведены в экспертном формате касательно договора.

Во время телефонного брифинга для журналистов заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, какие действия предлагают США России для «возвращения» к соблюдению положений Договора о ракетах средней и меньшей безопасности.

«Мы кратко изложили России целый ряд последующих шагов, Россия знает их. Это часть положений подписанного нами договора», — заявила Томпсон.

По ее словам, Штаты ждут, что Россия либо откажется от ракетной системы 9М729, либо модернизирует ее «проверяемым образом» так, чтобы радиус полета ракет соответствовал нормам ДРСМД.

Отметим, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» норм договора. При этом добавил, что в случае, если этого не произойдет, Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по соглашению.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва выступает против разрушения ДРСМД, однако будет вынуждена отвечать в случае, если Вашингтон выйдет из соглашения. При этом президент РФ отмечал, что руководство США приняло решение о выходе из Договора задолго до публичного объявления об этом. В МИД РФ также подчеркивали, что Россия придерживается норм ДРСМД. Москва считает договор одной из ключевых основ международной безопасности.