Решение по ДРСМД не означает отказ США от контроля над вооружениями — Хантсман

Москва, 6 декабря. Американский посол в РФ Джон Хантсман заявил, что решение Вашингтона о выходе из договора РСМД не означает, что США отказываются от контроля над вооружениями.

«Это не означает, что мы отходим от контроля над вооружениями, — сказал американский дипломат в четверг во время телефонного брифинга для журналистов, — Мы делаем это для того, чтобы сохранить жизнеспособность и целостность соглашений по контролю над вооружениями в целом».

Отметим, как сообщил ранее глава российского государства Владимир Путин, РФ выступает против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей безопасности, при этом Москва будет вынуждена отвечать в случае, если США выйдут из соглашения. По словам российского лидера, американские власти приняли решение о выходе из ДРСМД до публичного объявления об этом. В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляли, что Москва придерживается норм ДРСМД и считает договор одной из ключевых основ международной безопасности.