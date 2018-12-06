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Сирия: более 15,2 тысячи человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

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Сирия: более 15,2 тысячи человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 6 декабря. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает, что в САР амнистированы более 15,2 тысячи человек, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

Как говорится в сообщении, власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы в рамках реализации указа президента страны Башара Асада от 9 октября. 15 тысяч 245 человек амнистировано по состоянию на 5 декабря, отметили в Центре.

Напомним, 9 октября сирийский президент подписал указ об амнистии по всем связанным с внутренним и внешним дезертирством преступлениям, которые были совершены до 9 октября текущего года.

Автор: Тимур Румянцев
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