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Президент Абхазии рассказал о развитии сотрудничества с Сирией

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Президент Абхазии рассказал о развитии сотрудничества с Сирией

Москва, 6 декабря. Абхазии планирует начать сотрудничество с Сирией в сферах транспорта, образования, туризма и здравоохранения. Об этом сообщил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Президент напомнил, что накануне депутаты парламента Абхазии единогласно подержали ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве с Сирией, что стало важным событием для обеих республик. Следующим этапом развития отношений станет развитие сотрудничества с Дамаском в экономической сфере.

«Это вопросы выстраивания работ по налаживанию коммуникаций, которые позволят потом укрепить эти экономические отношения. Это транспортная составляющая, в частности, касающаяся морского сообщения, вопросы, связанные с темой аграрного сектора, вопросы образования», — сказал Хаджимба в интервью RT.

Президент также добавил, что Дамаск и Сухум планируют налаживать сотрудничество в сферах медицины, туризма, транспорта и образования.

Автор: Артем Никулин
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