У нас подземные теплые моря: Жириновский призвал застроить Сибирь теплицами
Россия способна накормить весь мир и решить глобальную проблему голода — для этого у нашей страны есть все ресурсы, уверен депутат Государственной думы Владимир Жириновский. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей политик рассказал, как это сделать.
«Голод, десятки миллионов людей во всем мире погибают от голода. У нас — 150 млн га, по гектару на каждого. Накормить всех можно!» — указал Жириновский на природные богатства России.
Кроме обширных посевных площадей, парламентарий предлагает использовать и тепло самой планеты.
«У нас за Уралом, в Сибири, — огромные подземные теплые моря. Можно поставить тысячи квадратных метров теплиц и завалить круглогодичными овощами всю планету!» — призвал лидер ЛДПР.
По мнению депутата, в неидеальном состоянии сельскохозяйственной отрасли России виноваты большевики.
«Если бы остались кулаки, сейчас бы завалили всех [продовольствием]: колбаса, свинина, кролики! Хлеб наш везде был бы! Булочки, печенье, макароны, овощи...» — отметил Жириновский.
Сельское хозяйство может стать одной из ключевых точек роста российской экономики, резюмировал депутат Госдумы.
Полный текст интервью с Владимиром Жириновским читайте на сайте Федерального агентства новостей 7 декабря в 12:00.