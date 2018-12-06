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Жертвой «Моста глупости» в Петербурге стала 162-я «Газель»

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Жертвой «Моста глупости» в Петербурге стала 162-я «Газель»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Легендарный «Мост глупости» в Петербурге на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги «поймал» 162-ю «Газель». Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Высота моста не позволяет проехать под ним крупногабаритным автомобилям. Однако даже надпись «Газель не пройдет» не останавливает упорных водителей. Очередное ДТП произошло вечером в четверг.

«Газель» не прошла по высоте и застряла под мостом. Автомобиль получил сильные повреждения, и весь груз вывалился наружу. Кроме того, часть груза задела следующий сзади автомобиль.

Автор: Софья Куликова
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