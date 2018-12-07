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Политика

Жириновский объяснил выгоду России от выхода США из ДРСМД

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Владимир Жириновский

Москве отчасти выгоден выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. С таким выводом в интервью Федеральному агентству новостей выступил депутат Государственной думы, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, выход США из договора подтолкнет их к выпуску ракет меньшей дальности — и это принесет доход в рамках оборонного заказа Вашингтона. 

«И мы будем вынуждены делать то же самое. Поэтому и наш оборонный сектор получит доход, и американский», — отметил депутат.

Впрочем, добавил он, это впустую потраченные деньги.

Парламентарий назвал и другие мотивы выхода США из Договора о РСМД.

«Для чего они это делают? Запугать Европу! Вашингтон скажет: давайте я с русскими заключу снова договор, мы ракеты не будем устанавливать в Европе, Европа не будет ареной будущей войны, но — покупайте все американское: нефть, газ, товары», — рассказал Жириновский. 

В итоге Европа может испугаться и пойти на эти условия Вашингтона, считает собеседник ФАН. 

«В этом плане мы можем немного проиграть, так как мы много продаем Европе», — признает политик.

Полный текст интервью с Владимиром Жириновским читайте на сайте Федерального агентства новостей 7 декабря в 12:00.

Автор: Герман Парло
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