Россия стала посредником в мирном урегулировании конфликта в ЦАР

Москва, 6 декабря. Имам Центральноафриканской республики Умар Кобин Лайама обратился к президенту страны Фостену-Арканжу Туадера с просьбой восстановить мир в стране.

По мнению главы исламской общины ЦАР, для восстановления мира в стране необходимо посадить за стол переговоров противоборствующие стороны.

«Это не только мое собственное мнение, но и мнение всего мусульманского сообщества ЦАР. Прошу вас, Ваше превосходительство, не пренебрегать страданиями вашего народа», — заявил Лайама, предложив провести переговоры в столице Судана до 15 декабря.

По мнению старшего преподавателя кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александра Зданевича, заявление Лайама является хорошим и правильным шагом, который предполагает привлечение легитимных властей ЦАР и других африканских лидеров для урегулирования конфликта в Центральноафриканской республике.

«Речь о том, чтобы привлечь африканских лидеров институционально. Убедить, наконец, что все решения должны от них, что они должны действовать в рамках международных договоренностей, но решать свои проблемы собственными силами с привлечением сторонних сил, если своих не хватает», — отметил Зданевич.

Эксперт также добавил, что к процессу восстановления мира ЦАР причастна и Россия, которая играет роль посредника. Туадера стал президентом ЦАР в 2016 году. После прихода к власти он восстановить мир в стране, а также нормализовать экономическую ситуацию.

Президенту ЦАР удалось в какой-то мере урегулировать обстановку в стране, начав борьбу с терроризмом, однако быстрому решению накопившихся проблем мешает тот факт, что Туадера вынужден вести войну сразу в нескольких фронтах, передает «Экономика сегодня».