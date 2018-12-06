В Москве задержали нападавшего на женщин маньяка из Тольятти

Москва, 6 декабря. Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Тольятти по подозрению в серии нападений на женщин. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На станции Москва–Рязанская задержали подозреваемого в нападениях на женщин — 22-летнего жителя города Тольятти», — приводит слова Волк ТАСС.

Как рассказала официальный представитель МВД, все преступления были совершены на территории Самарской области. Мужчина нападал на женщин с ножом в безлюдных местах, подъездах, наносил телесные повреждения и скрывался с места преступления. Маньяка обвиняют в нападении на семь женщин. Мужчина попытался скрыться в Москве, однако сотрудникам полиции удалось его задержать.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.