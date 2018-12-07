«Нас опять расчленят»: Жириновский оценил риски перехода РФ к парламентской республике

Переход России от президентской к парламентской республике способен ускорить развитие экономики страны, однако опасен для сохранения целостности государства. С таким мнением в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей выступил депутат Государственной думы, лидер парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам парламентария, на характере политической системы нашей страны отразились многочисленные военные конфликты.

«Мы из тысячи лет [нашей истории] воевали семьсот, а из ста лет воюем семьдесят. Возьмите XX век: русско-японская война, русская революция, Первая мировая, Гражданская... Везде мы: в Африке, на Кубе, в Афганистане. Сто лет войны!» — рассказал Жириновский.

По мысли политика, именно угроза войны приводит Россию к дилемме о лучшем государственном строе.

«Военная опасность заставляет оставлять президентский режим, а переход к парламентской республике ускорит развитие экономики — но резко возрастет опасность крушения государства, нас опять расчленят», — рассуждает политик.

Кроме того, в условиях парламентской республики, когда власть находится в руках законодателей, депутатов можно легко подкупить, указал еще на один риск Жириновский.

«Конечно, парламентская республика — высшая форма демократии... Нельзя, подкупят! 450 депутатов: 250 депутатам дайте по три миллиарда — и они проголосуют за что угодно», — отмечает политик.

В свою очередь, президент является патриотом своей страны, подчеркнул Жириновский.

«Он (президент. — Прим. ФАН) хочет управлять Россией, а не остатками России. Поэтому власть боится перейти к парламентской республике», — резюмировал глава ЛДПР.

Полный текст интервью с Владимиром Жириновским читайте на сайте Федерального агентства новостей 7 декабря в 12:00.