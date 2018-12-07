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Галиция войдет в ЕС: Жириновский предсказал раздел Украины между Москвой и Берлином

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Владимир Жириновский

На Украине возникнет новое государственное образование, которое должно войти в состав Европейского Союза. С таким прогнозом в интервью Федеральному агентству новостей выступил депутат Государственной думы, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Комментируя возможное урегулирование конфликта в Донбассе, политик отметил, что оно возможно только в случае мощной военной акции со стороны Киева, в результате которой ВСУ «удастся уничтожить все силы сопротивления (ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН) и выйти на границу с Россией». Конфликт в Донбассе выгоден президенту Украины Петру Порошенко и США для провоцирования войны с Россией, пояснил парламентарий.

«Проблема Донбасса будет решаться в планах войны России с Украиной. Украинская армия будет разгромлена», — заявил депутат. 

При этом на защиту украинской армии выступит Германия, добавил Жириновский.

«Берлин и Москва разделят Украину. Западная Украина: Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, пять областей, — создадут государство Галиция под эгидой Германии, — предсказал российский политик. — Оно войдет в состав Евросоюза и НАТО». 

Все остальное войдет в состав России, считает Жириновский. 

«Таким будет конец нынешней Украины», — резюмировал собеседник ФАН.

Полный текст интервью с Владимиром Жириновским читайте на сайте Федерального агентства новостей 7 декабря в 12:00.

Автор: Герман Парло
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