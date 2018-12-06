Страны ОПЕК не достигли соглашения по сокращению нефтедобычи

Вена, 6 декабря. Страны-участницы ОПЕК не пришли к общему решению по вопросу сокращения добычи нефти, обсуждение продолжается. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Мы все еще обсуждаем», — заявил министр.

Также на вопрос, достигнуто ли решение по итогам заседания, аль-Фалих ответил: «Пока нет».

Заседание ОПЕК прошло в Вене 6 декабря. Участники также обсудили рекомендацию ОПЕК+ сократить добычу нефти в первом полугодии 2019 года. Обсуждение продолжалось более пяти часов.

Как сообщает агентство Bloomberg, камнем преткновения сторон стало решение сделать исключения для Ирана в рамках сделки ОПЕК+.