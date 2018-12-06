Глава Эквадора назвал условия для выхода Ассанжа из посольства

Кито, 6 декабря. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что существуют определенные условия для выхода основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства Эквадора в Лондоне.

По словам Морено, речь идет об обеспечении прав человека, гарантии жизни Ассанжа, а также, что его не экстрадируют в страну, где его ждет смертная казнь. Об этом президент Эквадора сообщил в интервью Эквадорской ассоциации радиовещания.

Морено подтвердил, что Великобритания направила официальное письмо, в котором отмечается, что британские законы запрещают выдачу лица в месте, где его жизнь может быть подвергнута риску.

«Проделан путь, чтобы господин Ассанж принял решение выйти почти на свободу», — заявил Морено.

Ранее адвокат Ассанжа заявил, что основатель WikiLeaks готов сдаться британскому правительству при условии, что его не экстрадируют.