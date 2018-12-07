Украинская армия будет разгромлена: Жириновский пригрозил Киеву московским трибуналом

Украинские власти будут привлечены к ответственности на «московском трибунале» после того, как ВСУ будут разгромлены в войне с Россией, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С таким заявлением депутат Государственной думы выступил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Отвечая на вопрос о провокации Киева у берегов Крыма, политик пояснил, что действия украинских моряков были частью сценария Запада.

«Это запланированная акция в рамках сценария провоцирования большой войны в Европе с участием Украины, России и, в перспективе, Германии. Киев это сделал сейчас, чтобы обострить ситуацию в преддверии возможной встречи двух президентов, США и России», — пояснил депутат.

Эту войну с Россией Киеву не выиграть, добавил Жириновский.

«Украинская армия будет разгромлена. После разгрома Украины и окончания войны будет заседать соответствующий московский трибунал. Все они (представители украинской власти. — Прим. ФАН) будут привлечены к ответственности», — отметил политик.

Причина, по мысли Жириновского, заключается в массовых беззакониях киевского режима.

«Убиты десятки тысяч людей на Украине, все тюрьмы переполнены, пытают, — перечисляет собеседник ФАН. — Население запугано, границы закрыты, шпиономания, партизанщина...»

По словам главы парламентской фракции ЛДПР, все, что может быть создано в плохой стране с отвратительным режимом, сегодня наблюдается на Украине.

Полный текст интервью с Владимиром Жириновским читайте на сайте Федерального агентства новостей 7 декабря в 12:00.