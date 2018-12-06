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Россия инвестирует 5 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы

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Россия инвестирует 5 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы

Москва, 6 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Москва предоставит Каракасу гарантированные инвестиции в венесуэльскую нефтяную отрасль, объем которых составит более пяти миллиардов долларов.

По его словам, Россия и Венесуэла подписали контракты, которые предполагают гарантирования инвестиции на сумму более пяти миллиардов долларов. Инвестиции России позволят Венесуэле увеличить объемы добычи нефти совместно с российскими партнерами. Кроме того, Москва предоставила Каракасу гарантированные инвестиции на сумму более миллиарда долларов в горнодобывающую отрасль, преимущественно в добычу золота.

Мадуро добавил, что Москва и Каракас заключили ряд контрактов на поставку российской пшеницы, а также на обслуживание и модернизацию вооружений Венесуэлы.

«Мы подписали контракт для обеспечения поставок пшеницы, 600 тысяч тонн для венесуэльского народа», — сказал президент Венесуэлы.

Мадуро выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и народу России, отметив, что в марте 2019 года в Москве состоится заседание российско-венесуэльской комиссии, которая будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран.

Автор: Артем Никулин
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