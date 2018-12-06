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МОК поприветствовал апелляцию ОКР по делу бобслеиста Зубкова

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МОК поприветствовал апелляцию ОКР по делу бобслеиста Зубкова

Москва, 6 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) к Мосгорсуду из-за решения признать бобслеиста Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.

Ранее ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда о невиновности Зубкова. В ОКР заявили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) должно быть признано на территории РФ.

«Олимпийский комитет России обжаловал это решение в Московском городском суде. Мы считаем это наиболее подходящим решением на национальном уровне в России», — заявил представитель МОК в комментарии ТАСС.

МОК обвинила Зубкова в нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты спортсмена на играх в Сочи, где он заработал две золотые медали. Зубкову запретили принимать участие в Олимпийских играх. Зубков опротестовал решение суда в CAS, его апелляция была частично удовлетворена – пожизненное отстранение от Олимпиад было отменено.

Автор: Софья Куликова
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