Необходимости не было: генерал ВСУ высказался о введении военного положения

В результате введенного на Украине режима военного положения киевские власти столкнулись с рядом серьезных проблем. Внутри общества нарастает недовольство тотальным контролем, установленным властями накануне выборов, а Киев стремительно покидают иностранные инвесторы. Последние не готовы работать на Украине в условиях особого положения из-за возникших сложностей в пересечении границы.

Обеспокоены и иностранные посольства. Сотрудники дипломатических миссий проводят беседы с гостями Украины о правилах поведения в стране, а американское посольство и вовсе рекомендует гражданам США покинуть страну вследствие угрозы возможного теракта.

Несмотря на то, что в Киеве военного положения как такового нет — оно действует только 10 областях страны — массовые мероприятия и уличные акции запрещены для проведения. В День вооруженных сил Украины, 6 декабря, посвященные празднику торжества не проводятся. На вопросы о том, как изменилась жизнь украинцев с введением военного положения, на пресс-конференции ответил генерал ВСУ Николай Маломуж, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы сегодня находимся в режиме военного положения, и все наши воины, которые на передовой, несут тяжелую службу и днем, и ночью, в окопах. Это сложная работа, все они ждали этого праздника. Поздравляем всех, кто будет отмечать его. И тех, кто на границе, и моряков Азовского моря и всех, кто находится на Украине, потому что мы единая команда», – поздравил украинских военных генерал украинской армии Николай Маломуж.

Он надеется на разрешение ситуации вокруг задержания устроивших провокацию в Азовском море украинских моряков в течение 1-2 месяцев. Как раз к окончанию военного положения в стране.

«Я вообще считаю, что высокой необходимости в установлении военного положения на Украине не было», – добавил Маломуж.

По его словам, в стране и без того «были отлажены все механизмы и режимы», а в конституции Украины содержались все положения, гарантирующие защиту границ страны и безопасности граждан Украины.

«Мы не нацелены на мобилизацию, поскольку и так мобилизованы. Мы сегодня имеем 5500 процентов ВВП на оборонную безопасность. И вот тут появляются расхождения. На что мы генерируем силы: если на военное положение, то оно уместно в период активных боевых действий. Как было в Дебальцево, например», – отметил генерал.

Маломуж также рассказал о личном общении с представителями иностранного бизнеса на Украине. После введения военного положения европейские партнеры, а также представители Японии и Китая стали с большей осторожностью относиться к Украине.

«Они начали переживать не только из-за коррупции, но и из-за того, что их тут якобы могут задержать, обыскать. Многие из них говорят сегодня: Мы не поедем на Украину. Такой имидж играет против нас, и мы все заинтересованы в том, чтобы иностранные партнеры не боялись работать в нашей стране», — сказал Маломуж.

Генерал ВСУ не обошел стороной и тот факт, что украинцы крайне недовольны запретом на проведение акций и публичное высказывание своего мнения в период военного положения. Маломуж отметил, что в гражданском обществе не принято мириться с тем, что тебе закрывают рот.

«С введением военного положения мы столкнулись с противоречием: мы нацелены на обеспечение военной безопасности, или же, военное положение, введенное властью, это политический аспект, связанный со сдерживанием тех организаций и групп, которые готовятся к выборам. Думаю, гражданское общество не допустит того, чтобы власть запрещала им высказывать свою позицию. А мы будем продолжать обеспечивать безопасность нашей страны», — заявил Маломуж.

Напомним, военное положение на Украине введено в 10 областях сроком на 30 дней. Президент Украины Петр Порошенко ввел его после провокации, которую корабли ВМСУ осуществили в Керченском проливе.