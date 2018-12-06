Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Латакия

Москва, 6 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что российские военные за минувшие сутки провели гуманитарную акцию в провинции Латакия. По его словам, местным жителям была передана партия продовольствия.

Как отметил Соломатин, представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республики провели гуманитарную акцию в населенном пункте Брамса. Его жители получили 500 продовольственных наборов.

Соломатин также добавил, что по состоянию на 5 декабря в Сирии было восстановлено 117 медицинских, 709 образовательных учреждений, восстановлено 30 тыс. 799 жилых домов.

