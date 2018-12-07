Сирия итоги за сутки на 7 декабря 06.00: 30 мирных жителей Дейр-эз-Зора убито ударами ВВС коалиции, при взрыве в Хасаке погиб гражданский

Сирия, 7 декабря. 30 мирных жителей Дейр-эз-Зора убито ударами ВВС международной коалиции, при взрыве в Хасаке погиб гражданский, в Идлибе нейтрализованы два боевика «Национального фронта освобождения». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, ликвидировали двух боевиков «Национального фронта освобождения» в Идлибе.

«Исламское государство»1: потеряло 34 боевика в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала главу совета поселения в Алеппо, открыла огонь по расположениям САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с YPG в Алеппо.

«Национальный фронт освобождения»: потерял двух боевиков в Идлибе.

Курды: несут потери в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, проводят массовые задержания в Хасаке и Ракке, организовали взрыв в Джандарисе.

Международная коалиция: убила 30 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В течение суток на севере провинции Алеппо продолжались перестрелки между подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Об этом писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Столкновения отмечались в окрестностях поселений Аль-Баб, Абла и Калджибрин.

Рядом со штабом группировки «Файлак ар-Рахман» в населенном пункте Джандарис к юго-западу от Африна разорвалась мина, заложенная курдскими радикалами, передавало информационное агентство Al-Manar News. Сообщалось, что при детонации СВУ был убит один человек.

Одновременно с этим Al-Manar News писало, что члены протурецких вооруженных формирований открыли огонь по опорным пунктам YPG в городе Манбидж.

К югу от административного центра региона были зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам», передавал военный Twitter-канал (@Step_Agency).

Террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса арестовали главу местного совета населенного пункта Тель Хадия, сообщал один из источников на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Кроме того, Twitter-канал (@rangoonpoint) передавал, что «Ан-Нусра» стягивает силы к Дарат Иззе, что может спровоцировать столкновения с «Национальным фронтом освобождения».

Провинция Дейр-эз-Зор

В Хаджине и его окрестностях продолжались боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Al-Masdar News писало, что за последние 48 часов обе стороны конфликта потеряли 51 боевика, из них 34 члена ИГИЛ1, в том числе три смертника, и 17 курдских ополченцев.

В конце дня SDF потеряли еще несколько бойцов в ходе одной из атак ИГ, сообщал Twitter-канал (@rangoonpoint).

Кроме того, джихадисты выпустили заяление, в соответствии с которым в районе Хаджина ими был сбит беспилотник международной коалиции.

В районе Аль-Хавама на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами ИГ, передавало информационное агентство Al-Manar News. В результате инцидента было убито три боевика «демократических сил».

ВВС международной коалиции снова наносили удары по жилым районам Хаджина, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianconst). В результате авианалетов сил возглавляемого США западного альянса погибло 30 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор, и более 10 человек получили ранения.

Одновременно с этим Middle East Monitor сообщал, что несколько мирных сирийцев, покинувших свои дома в восточной части региона из-за страха стать жертвами ударов ВВС коалиции, были арестованы боевикам SDF.

Позже Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что курды ограбили несколько жилых домов и магазинов на северо-западе Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям правительственных сил САР около населенного пункта Хувейн на юге провинции Идлиб, сообщало Al-Masdar News. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) начала вести артобстрел позиций джихадистов в окрестностях Хан Шейхуна.

Также перестрелки отмечались на востоке региона. По сведениям Twitter-канала (@Step_Agency), бойцы армии САР ликвидировали двух членов «Национального фронта освобождения» в районе поселения Таль Султан.

В районе Аль-Араби города Маарет ан-Нуман прогремел взрыв, писало Al-Manar News. По данным информагентства, взрывное устройство было заложено в одном из автомобилей. Данных о пострадавших нет.

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали несколько мирных жителей на контрольно-пропускном пункте к северу от административного центра провинции Ракка. Об этом писало информационное агентство Al-Manar News. Напомним, курдские радикалы проводят массовые задержания гражданских для их дальнейшего принудительного зачисления в ряды SDF.

Ранее сообщалось, что члены «демократических сил» спровоцировали конфликт с мирными жителями на одном из КПП в пригороде Ракки, украв у гражданских ценные вещи.

Провинция Хама

Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что после очередной провокации со стороны радикальных исламистов Сирийская арабская армия (САА) активизировала атаки позиций незаконных вооруженных группировок. Военный источник сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР нанесли удары по позициям джихадистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Мурек, Аз-Закият, Таль ас-Сахр и Хасрая. Также, по сведениям Al-Masdar News, в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина отмечались столкновения между армией САР и группировкой «Джейш аль-Изза». Кроме того, бои были зафиксированы в районе города Лахайя, передавал Twitter-канал (@HalabTodayTV).

На ферме недалеко от населенного пункта Мурек прогремел взрыв, сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате инцидента ранения получил гражданский.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака взорвалась цистерна с топливом, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погиб мирный житель поселения, еще один гражданский был госпитализирован с сильными ожогами.

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить массовые аресты мирных жителей региона, сообщал Twitter-канал (@Rojname_com).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)