Сирия новости 6 декабря 22.30: курды грабят мирных жителей Дейр-эз-Зора, на запад Алеппо стягиваются боевики «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 6 декабря. Курды грабят мирных жителей Дейр-эз-Зора, на запад Алеппо стягиваются дополнительные силы «Тахрир аш-Шам», в Хаме продолжаются перестрелки между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: заявляет, что сбило беспилотник международной коалиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: стягивает силы на запад Алеппо.

Курды: ведут бои с протурецкими группировками в Алеппо, ограбили несколько домов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В окрестностях Аль-Баба отмечаются перестрелки между протурецкими военизированными формированиями и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Об этом пишет информационное агентство Step News.

Подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 коалиция «Тахрир аш-Шам» стягивает силы в поселение Дарат Изза на западе провинции Алеппо, сообщает военный Twitter-канал (@rangoonpoint). Автор публикации отмечает, данные действия радикальных исламистов становятся причиной вооруженных конфликтов между «Ан-Нусрой» и «Национальным фронтом освобождения», контролирующим данный район.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» заявляет, что террористы сбили беспилотник международной коалиции над городом Хаджин. Данное сообщение опубликовал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky).

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) ограбили несколько жилых домов и магазинов на северо-западе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Идлиб

В окрестностях населенного пункта Аль-Фарджа на востоке провинции Идлиб зафиксированы боестолкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Twitter-канал (@SteeleM35085377) передает, что правительственные войска САР продолжают укреплять позиции на линии соприкосновения сил с незаконными вооруженными группировками. Ранее сообщалось, что бойцы САА готовятся к возможным провокациям со стороны джихадистов.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Тахрир аш-Шам», передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@ACLEDINFO).

Местный Twitter-канал (@SyrianLionesss) сообщает, что жители города Мхарде украшают улицы к Рождеству и Новому Году, несмотря на продолжающиеся боевые действия в регионе, а также попытки боевиков проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)