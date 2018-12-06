В России могут реорганизовать ГУП из-за неэффективности

Москва, 6 декабря. В Госдуму внесен законопроект о запрете с 2019 года создания Государственных унитарных предприятий и реорганизации существующих предприятий в течение двух лет.

«Такой формы собственности больше нет нигде в мире, поскольку она давно доказала свою неэффективность», — рассказал аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров в комментарии «Парламентской газете».

По словам аудитора, предприятия с формой хозяйствования ГУП были созданы в переходный период и свою функцию выполнили. Теперь же им нужно «освободить место» для более эффективного малого и среднего бизнеса.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что ГУП занимают монопольное положение в тех сферах, где должна создаваться конкурентная среда. По словам Артемьева, низкая конкуренция влияет на качество продукции и услуг.

В Госдуме с настороженностью отнеслись к инициативе, прежде всего потому, что документ пока не проработан. Артемьев добавил, что представленный список организаций пока неокончательный и требует расширения и уточнения.