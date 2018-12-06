Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Москва, 6 декабря. Обнародован список номинантов на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус». Ее будут вручать в Лос-Анджелесе 6 января.

На «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — драма» претендуют «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Звезда родилась». В шорт-лист премии в категории «комедия или мюзикл» попали «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Зеленая книга», а также «Мэри Поппинс возвращается».

Награду «Лучшему драматическому актеру» могут получить такие звезды первой величины, как Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Леди Гага и Николь Кидман. Кинокритики, впрочем, сходятся во мнении, что неплохие шансы на «Золотой глобус» имеет Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

Напомним, ранее список из 10 лучших картин 2018 года представил американский институт киноискусства (AFI).