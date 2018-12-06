Лавров обсудил с главой МИД Германии инцидент в Керченском проливе

Москва, 6 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Обстоятельный обмен мнениями состоялся по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию вокруг незаконных действий Украины в Керченском проливе 25 ноября», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили планы США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также проблематику ОБСЕ и отношений Россия-НАТО.

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан в 1987 году. Говоря о причинах данного решения, Трамп заявил, что Россия якобы нарушает условия договора.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Вашингтона являются формальным поводом для выхода из ДРСМД. Глава государства подчеркнул, что именно США нарушили договор, разместив элементы системы противоракетной обороны на территории Румынии.