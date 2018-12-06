Шойгу обсудил с главой Минобороны Венесуэлы модернизацию вооружения республики

Москва, 6 декабря. Венесуэла заинтересована в модернизации наземных и воздушных систем, которые были ранее поставлены из России. Об этом заявил министр обороны страны генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава оборонного ведомства Венесуэлы отметил, что во время переговоров президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро возникло множество вопросов о сотрудничестве в военной сфере и обслуживании российского оборудования в Венесуэле.

Лопес добавил, что приехал в Москву в составе делегации, и встреча министров обороны двух стран изначально не планировалась, однако появилось множество вопросов, которые требуют обсуждения. Он подчеркнул, что ранее стороны обсуждали обмен опытом российский и венесуэльских летчиков.

«Вчера в Венесуэле мы приняли делегацию ваших летчиков, которые смогли поделиться с нами своим опытом. Это было очень интересно и полезно для того, чтобы поддерживать сотрудничество», — сказал Лопес.

Глава Минобороны Венесуэлы также сказал, что Россия помогла республике поднять боеготовность Вооруженных сил. Теперь военнослужащие Венесуэлы способны обеспечивать порядок и безопасность в стране.