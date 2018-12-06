Путин с Лукашенко и Назарбаевым смотрят «Щелкунчик» в Мариинском театре

Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент России Владимир Путин вместе с главами стран СНГ прибыл в Мариинский театр, на сцене которого в четверг показывают балет «Щелкунчик».

Ранее российский лидер провел переговоры с лидерами стран Евразийского экономического союза в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Петербурге. По окончании неформального саммита, участие в котором принимали, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян, лидеры отправились в Мариинский театр.

У входа в зал высоких гостей встретили ведущие солисты театра. Владимир Путин, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и другие лидеры стран ЕАЭС заняли места в 13-м ряду. В 19.30 в Мариинском театре началась постановка балета «Щелкунчик». Напомним, балет в новой редакции на сцене самого известного петербургского театра показывают с 2001 года.