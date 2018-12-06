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Литва хочет закрыть въезд участвовавшим в инциденте в Керченском проливе россиянам

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Литва хочет закрыть въезд участвовавшим в инциденте в Керченском проливе россиянам

Вильнюс, 6 декабря. Власти Литвы намерены применить индивидуальные санкции и ограничить въезд в страну российским военным, которые принимали участие в задержании украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД Литвы.

Согласно сообщению МИД Литвы, внешнеполитическое ведомство обратилось в департамент миграции с предложением внести в список нежелательных лиц граждан РФ, которые участвовали в задержании моряков ВМСУ в Керченском проливе.

Также в Вильнюсе отметили, что руководство страны активно консультируется с другими членами международного сообщество по факту инцидента. По предварительной информации, в список могут быть включены около 20 человек.

Напомним, три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Решением суда все участники провокации были арестованы на 60 суток.

Автор: Софья Куликова
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