Российская дипмиссия обвинила Лондон в создании «токсичной атмосферы» вокруг посольства

Лондон, 6 декабря. Власти Соединенного Королевства продолжают нагнетать обстановку и создавать «токсичную атмосферу» вокруг российского посольства в Лондоне. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России.

По словам представителя дипмиссии, Лондон поощряет газетные публикации, в которых приводятся абсурдные домыслы о шпионаже. Так, Daily Mirror выпустила статью об активизации российских шпионов в Великобритании.

«К сожалению, в очередной раз становимся свидетелями обострения шпиономании в британском обществе», — заявил пресс-секретарь посольства РФ.

В дипмиссии подчеркнули, что появление таких заголовков свидетельствует о попустительстве властей, которые продолжают создавать «токсичную обстановку» и максимально затрудняют общение с британской общественностью. В посольстве добавили, что поездки дипломатов по стране являются нормальной, законной и неотъемлемой частью работы дипмиссии.

Инициаторы такой политики желают максимально сузить рамки работы посольства, что отвечает интересам британской контрразведки. В посольстве отметили, что все появляющиеся публикации в СМИ содержат ссылки на «высокопоставленные источники в силовых ведомствах», а авторы материалов даже не пытаются доказать точку зрения.