Белоруссия готова подключаться к «серьезным сценариям» урегулирования конфликта в Донбассе

Милан, 6 декабря. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов способствовать реализации всех «серьезных сценариев», которые направлены на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом Макей сообщил в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

«Урегулирование украинского конфликта — ключевой вопрос безопасности в Европе​​​. Некоторые даже говорят, что Донбасс — это вопрос политического порядка в Европе», — заявил министр.

Макей также добавил, что Белоруссия продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта в Донбассе. Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что Минск готов принимать участие во всех «серьезных сценариях», которые ведут к скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе.

«Несмотря на эскалацию напряженности на пространстве ОБСЕ, а также тот факт, что попытки восстановления диалога пока не приносят успеха, Беларусь твердо уверена в необходимости фокусировки организации на ключевых вопросах, имеющих четкую объединительную составляющую», — добавил министр.

Напомним, 28 ноября власти Украины ввели военное положение в десяти областях сроком на 30 дней. Военное положение предусматривает временное ограничение конституционных прав и свобод для граждан Украины, в том числе права на участие в выборах и свободу слова. Позднее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что введение военного положения на Украине противоречит букве и духу минских соглашений, а также несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий.