Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату в 2019 году

Москва, 6 декабря. Россия может в течение 2019 года ратифицировать Парижское соглашение по климату, сообщила официальный представитель президента России Владимира Путина в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. Обсуждению наиболее эффективных мер борьбы с изменениями климата было уделено особое внимание на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

«Россия рассматривает эту возможность [ратификации соглашения] в течение следующего года. Там есть четко зафиксированные обязательства как в сфере сокращения [выбросов] парниковых газов, так и выполнения национальных стратегий в этой сфере, а также меры помощи по адаптации к изменению климата», — рассказала Лукаш в интервью KP.ru.

Для того, чтобы российская экономика стала экологически эффективной, вредные выбросы нужно сократить примерно в четыре раза. Такая модернизация производств по всей стране будет стоить очень дорого, однако бороться с изменениями климата необходимо, уверены эксперты.

«Налог на вредные выхлопы (одно из следствий Парижских соглашений. — Прим. ФАН) поможет модернизировать экономику и повысить качество жизни россиян», — считает руководитель программы «Экономика энергетики» Российской экономической школы (РЭШ) Виталий Казаков.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проблему глобального потепления невозможно решить без участия США. Вашингтон, отметим, де-факто участие в Парижском соглашении приостановил.