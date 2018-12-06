«Охота на ведьм»: Трамп связал свой низкий рейтинг с «российским делом»

Вашингтон, 6 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг был бы точно выше 50%, если бы не расследование против России из-за обвинения во вмешательстве в выборы.

По словам Трампа, если не бы «фальшивая охота на ведьм», которой занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер, то его рейтинг был бы не 50%, а около 75%. Американский президент подчеркнул, что за последние два года он добился колоссальных результатов для страны : сокращение налогов, регулирование экономики, судьи, военные, ветераны.

«Это называется президентский харассмент!» – написал Трамп в Twitter.

Согласно опросам исследовательской службы Rasmussen, 50% американцев одобряют деятельность нынешнего президент Трампа на своем посту.