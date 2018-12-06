Венесуэла заинтересована в модернизации приобретенного у России вооружения

Москва, 6 декабря. Вооруженные силы Венесуэлы заинтересованы в модернизации вооружения, которое ранее было поставлено из России. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Падрино Лопес напомнил, что накануне состоялись переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Главы государств обсудили углубление взаимодействия в вопросах обслуживания и модернизации вооружения, которые были поставлены из России.

«Это системы наземного базирования, воздушные системы. И мы пришли к тому, что нам потребовалась их модернизация и обновление имеющихся систем», — сказал Падрино Лопес.

Он также добавил, что Венесуэла настроена на дальнейшее углубление сотрудничества в оборонной сфере. По его словам, недавно в Венесуэлу прибыла делегация российских военных летчиков, которые поделились своим опытом с венесуэльскими коллегами.

«Это было очень интересно и полезно для того, чтобы поддерживать сотрудничество», — отметил глава Минобороны Венесуэлы.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.