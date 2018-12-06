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Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестера»

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Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестера»

Лондон, 6 декабря. Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер» тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабха разбился из-за поломки хвостового ротора. Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на доклад управления по расследованию авиационных происшествий.

«Изучение причин и последовательности отказов (механизма вертолета) показало, что приоритетной версией является отказ ротора», — говорится в сообщении.

Напомним, владелец «Лестера» погиб 27 октября 2018 года после того, как вертолет, на борту которого он находился, разбился вблизи домашней арены «лис». Всего погибли пять человек. Отметим, что с именем Шривадданапрабха были во многом связаны успехи «Лестера» последних лет. В 2016 году впервые в своей истории команда стала чемпионом Англии.     

Автор: Федор Веснин
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