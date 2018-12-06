Путин поручил внести послабления для возврата НДС при экспорте работ и услуг

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, которые позволят возвращать НДС при экспорте работ и услуг. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Согласно документу, глава государства поручил внести изменения, предусматривающие новые условия НДС для операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров. Правительство должно исполнить поручение до 1 июля 2019 года.

Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик попросил Путина определить в Налоговом кодексе термин «экспорт услуг». Репик отметил, что российские экспортеры услуг не имеют право на вычет НДС, что заметно снижает их конкурентоспособность.