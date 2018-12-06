«Механик Погодин» готов выйти из порта Херсона в любой момент

Москва, 6 декабря. Управляющий директор ООО «В.Ф.Танкер» Сергей Брызгалов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о настроении российских моряков после продления ареста по решению суда, снабжении их продуктами в условиях военного положения и предстоящей зимовке судна в порту Херсона.

Он также рассказал о том, что находящиеся на борту танкера моряки, как и он, расстроены решением суда: члены экипажа надеялись в ближайшее время вернуться на Родину, где их с середины сентября ждут родные.

«Семьи наших работников, безусловно, волнуются за них. Тем более, что в Интернете проходит огромное количество недостоверных публикаций. Всех родных и близких мы убедительно просим не черпать информацию в «желтой» прессе. Достоверные факты по ситуации с танкером мы публикуем у себя на сайте. Руководство компании открыто к общению и готово в любой момент лично предоставить близким подлинные сведения. Недавно мы провели встречу с семьями моряков: пригласили их в офис, рассказали об истинном положении дел, развеяли все сомнения, в прямом эфире пообщались с экипажем и ответили на его вопросы» — отметил представитель судовладельца в интервью ФАН.

В компании отметили, что, несмотря на то, что встреча Нового года в кругу семьи и возможное возвращение домой в ближайшее время сегодня оказываются под вопросом, моряки сохраняют боевой дух.

«Ситуация сложилась иначе, несмотря на установленные в суде обстоятельства, бесспорно подтверждающие отсутствие нарушений закона со стороны судовладельца или его экипажа. Суд отказал в иске «В.Ф Танкер» по пока неизвестным нам мотивам, что, впрочем, не поколебало ни настрой моряков, ни дисциплины на судне», — отметил Брызгалов.

«Экипаж по-прежнему выполняет полный функционал по поддержанию танкера в рабочем состоянии, обеспечивая готовность к выходу из порта в любой момент. Тем более что на борту судна до сих пор находится опасный груз — дизельное топливо», — подчеркнул собеседник ФАН.

Управляющий директор ООО «В.Ф. Танкер» добавил, что компания постоянно находится на связи с командой, а агент судовладельцев в Херсоне поставляет на борт все необходимое, включая продукты, питьевую воду и медикаменты.

«На судне работает связь, есть Интернет, моряки в любой момент могут связаться не только с руководством, но и со своими близкими, чья поддержка для них очень важна» — сказал Брызгалов.

В компании при этом отметили, что дополнительные сложности в дальнейшем пребывании судна в порту Херсон создает наступление зимы.

«Наступление холодов требует дополнительного обогрева — и для нормального несения вахты командой, и для поддержания работоспособности многих судовых механизмов. Поэтому крайне важно, чтобы береговое электропитание, которое сейчас организовано портовым властями, осуществлялось непрерывно, а бункеровка беспрепятственно проводилась в плановом режиме», — уточнил директор «Танкера».

Руководитель судовладельческой компании также заявил, что говорить о конкретной дате подачи апелляции пока рано: подготовка всех необходимых документов начнется после получения полного мотива.

«Хочется верить, что просто произошло недостаточное погружение в тему и суд более высокой инстанции восстановит справедливость. Сейчас мы ждем полного мотивированного текста судебного решения. Его анализ позволит понять позицию суда, определиться с конкретными шагами по защите наших интересов и сделать прогнозы дальнейшего развития событий. В любом случае, настроены мы оптимистично и по-прежнему рассчитываем на справедливость и объективность судебной системы Украины», — резюмировал Сергей Брызгалов.

Напомним, 3 декабря началось судебное заседание по административному иску владельца незаконно удерживаемого на Украине танкера «Механик Погодин» к Азово-Черноморскому региональному управлению Государственной пограничной службы Украины и капитану Херсонского морского порта.

По итогам слушания суд отказался снять арест с «Механика Погодина», продлив пребывание судна и экипажа в порту Херсон на неопределенный срок. При этом в условиях военного положения морякам запрещено сходить на берег, а запрет на въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет делает невозможным смену экипажа. Сегодняшний состав команды находится в Херсоне, начиная с 13 сентября, когда моряки сменили своих коллег спустя месяц после задержания судна. В компании заявили о намерении обжаловать решение суда.

Танкер «Механик Погодин» был незаконно задержан 10 августа береговыми властями Украины при выполнении перевозки дизельного топлива в адрес швейцарской и украинской без предъявления законных основания для задержания. Формальная причина, названная украинской стороной, заключалась в том, что строительство судна в 2011 году финансировала компания «ВЭБ-Лизинг», входящая в санкционные списки Украины. Однако представители «Механика Погодина» неоднократно заявляли о том, что начиная с того же 2011 года единственным судовладельцем неизменно является российская «В. Ф. Танкер». По словам Сергея Брызгалова, размер понесенных за время простоя танкера убытков на сегодня превышает 400 тысяч долларов.