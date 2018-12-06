Только пиар, как и с Савченко и Сенцовым: Киев забыл про участников провокации ВМСУ

Киев, 6 декабря. Депутат украинского парламента Юрий Бойко обвинил киевские власти в попытке сделать пиар на ситуации с задержанием в Керченском проливе кораблей ВМСУ. По его словам, действующая власть не заинтересована в освобождении моряков.

«Никаких практических действий представители действующей власти по освобождению моряков не делают», — цитируют Бойко украинские СМИ.

Депутат Рады отметил, что точно так же, как после провокации ВМСУ в Керченском проливе, киевские власти пытались создать себе пиар на задержаниях в России Надежды Савченко и Олега Сенцова.

«Делают какие-то заявления, пиарятся на этой теме, как пиарились на Надежде Савченко и Олеге Сенцове», — сказал Бойко.

Напомним, 25 ноября три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Нарушители государственной границы опасно маневрировали и игнорировали предупреждения погранслужбы ФСБ РФ.

На кораблях, устроивших провокацию, был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали незаконные действия ВМСУ сотрудники СБУ.

Президент России Владимир Путин, комментируя задержание украинских моряков, отметил, что дестабилизация ситуации на Украине выгодна президенту страны Петру Порошенко, который имеет крайне низкий предвыборный рейтинг.