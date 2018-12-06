Могерини пообещала увеличить поддержку юго-востока Украины

Брюссель, 6 декабря. Евросоюз рассматривает возможность увеличения поддержки юго-восточных регионов Украины из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерии в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«ЕС изучает пути увеличения поддержки регионов юго-востока Украины», — заявила Могерини.

В ходе встречи на полях 25-го министерского совета ОБСЕ Климкин рассказал, что Украина приняла меры по факту инцидента в Азове, в том числе президент Украины Петр Порошенко ввел в десяти регионах страны военное положение.

Напомним, три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. В ходе операции три моряка ВМСУ получили ранения, им была оказана своевременная медицинская помощь. Решением суда все участники провокации были арестованы на 60 суток.

Порошенко ввел на территории страны военное положение на 30 дней. Режим может стать препятствием для проведения выборов президента Украины, которые назначены на март 2019 года. Для Порошенко это единственный шанс оставить за собой пост президента, так как, согласно данным опроса, он значительно уступает в президентской гонке Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.