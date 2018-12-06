Донбасс: журналисты ФАН зафиксировали обстрел позиций ДНР со стороны украинских силовиков

Горловка, 6 декабря. Съемочная группа Федерального агентства новостей зафиксировала обстрел со стороны ВСУ с применением автоматического стрелкового оружия.

Съемочная группа ФАН прибыла на позиции Народной милиции ДНР, которые расположены на западных окраинах Горловки. Спустя некоторое время после приезда журналистов украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции ДНР.

«Это не бой – это нас сегодня укропы провоцируют. Нам пока ничего не угрожает. Такие провокации происходят фактически каждый день с интервалом часа через два. На вверенной мне территории расстояние от вражеских позиций примерно метров восемьсот», — пояснил военнослужащий ДНР с позывным «Квас».

По данным разведки ДНР, что обстрел осуществлялся с позиций 58-й бригады ВСУ. Позднее к обстрелу подключились снайперы ВСУ, однако к этому моменту съемочная группа ФАН и бойцы Народной милиции ДНР успели переместиться в укрытие.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью французскому телеканалу France24 заявил о возможном продлении военного положения в стране, если «Россия отведет от украинской границы военную технику, а также выведет военные корабли из Азовского моря». При этом бойцы Народной милиции ДНР выражают недоумении в связи введением военного положения на Украине и заявлениями Порошенко.