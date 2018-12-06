В Сирии не нашли химоружия: почему экспертам ОЗХО потребовалось несколько лет, чтобы признать очевидное

После нескольких лет намеков и обвинений эксперты ООН признали, что в Сирии нет химоружия. Об этом стало известно из ежемесячного доклада ОЗХО. Почему специалисты переменили решение и перестанут ли обвинять Башара Асада в использовании отравляющих веществ — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперты Организации по запрещению химоружия не обнаружили в Сирии производства отравляющих веществ. Специалисты ОЗХО обследовали пять объектов, где ранее изготавливались опасные смеси, но так и не нашли там нарушений, а также следов вмешательства в систему видеонаблюдения.

Отметим, ранее Сирия неоднократно заявляла об отсутствии производства химоружия. В 2013 году Россия предложила уничтожить опасные вещества в республике под контролем ОЗХО. Все запасы были ликвидированы до конца 2015 года. Однако даже после этого западные страны неоднократно обвиняли официальный Дамаск в мнимом использовании отравляющих веществ против мирного населения.

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилла Коктыша, в заявлении ОЗХО нет ничего удивительного.

«ОЗХО напрямую и раньше не заявляли, что у Асада есть химоружие, об этом говорили другие. И нужно различать политическое заявление и экспертное мнение. Я не припоминаю, что в ОЗХО говорили, что у Сирии есть химическое оружие, и они им пользуются. Нужно понимать, что трудно приписать вещи, которых нет. А на служебный подлог напрямую идти всегда крайне рискованно», — рассказал корреспонденту ФАН Кирилл Коктыш.

Эксперт считает, что к заявлению ОЗХО должны прислушаться в мировом сообществе. В целом решение специалистов это хороший задел на будущее.

«Асада уже никто особо не обвиняет, это все сходит на нет. Это пригодится в будущем. Это показало, что мировое сообщество можно убедить в том, что в нехорошей игре заинтересованы враги Асада. И нужно понимать, что другой организации просто нет», — заявил политолог.

У директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова — иное мнение. По его словам, члены ООН довольно часто намекали на использование химоружия якобы сирийскими правительственными войсками, ссылаясь на информацию организации «Белые каски».

«Они раньше старались намекать, действовали не прямо, а через кого-то. Некоторые товарищи из организации напрямую говорили, что у сирийцев есть химоружие и они его применяли. А сейчас вот заявили, что ничего у них нет. Они долго и упорно ехали в Думу, якобы сирийские войска там использовали химоружие. Их звали, но они так и не доехали. Сейчас, слава богу, доехали до каких-то объектов. Я думаю, тут повлияли наши решительные демарши. И это говорит о том, что нужно занимать жесткую позицию и давить на них тоже. И чем жестче мы будем действовать, тем больше возможности, что нас чаще будет слышать. А если будем заниматься самооправданием за себя и сирийцев, то они продолжат свою политику», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

Семен Багдасаров считает, что пока сложно сказать, будет ли заявление ОЗХО весомым. Сейчас все мировое внимание приковано к Украине и на этом фоне, оно может быть не так заметно.

Напомним, в сентябре 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия, а в июне 2014 года эти запасы были вывезены из страны и утилизированы. Однако в апреле 2017 года президент США Дональд Трамп обвинил Башара Асада в использовании химоружия после провокации в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб. Это безосновательное обвинение было использовано как предлог для нанесения Соединенными Штатами ракетных ударов по сирийской авиабазе Аш-Шайрат. Второй громкий инцидент с инсценировкой применения САА отравляющих веществ произошел 7 апреля 2018 года в Думе. Не дожидаясь расследования, США, Великобритания и Франция 14 апреля провела массированные бомбардировки сирийских территорий.