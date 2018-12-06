Адвокат арестованного моряка ВМСУ задержан в Крыму за экстремизм

Симферополь, 6 декабря. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму крымского управления МВД РФ задержали адвоката Эмиля Курбединова по подозрению в пропаганде экстремистской символики.

«Курбединов был задержан в Симферополе», — заявил источник РИА Новости в МВД Крыма.

Задержанный адвокат подозревается в пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ. Курбединов опубликовал в социальной сети символику террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Ранее Курбединов представлял в суде интересы организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещена в РФ). Также при обыске у него обнаружили символику «Хизб ут-Тахрир». Курбединов выступил одним из адвокатов арестованных моряков ВМСУ за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Напомним, три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование.

После задержания арестованные рассказали, что получили приказ о провокации от киевского руководства. Кроме того, среди задержанных – два сотрудника СБУ Украины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Суд арестовал задержанных на 60 суток. Арестованных перевели из Крыма в СИЗО в Москве.

1 Организация запрещена на территории РФ.