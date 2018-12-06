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Генпрокуратура рассказала, как выглядит среднестатистический российский коррупционер

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Генпрокуратура рассказала, как выглядит среднестатистический российский коррупционер

Москва, 6 декабря. Генпрокуратура РФ сформировала психологический портрет среднестатистического российского коррупционера. Результатами этого исследования в четверг поделился официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По его словам, коррупционеры — это, как правило, мужчины 40 лет, имеющие высшее образование и содержащие семьи. Они представляют собой образцовых работников, поскольку не имеют проблем с алкоголем и наркотиками, не нарушают общественный порядок, отличаются энергичностью, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью и большой работоспособностью.

Женщины среди взяточников тоже встречаются. При этом число преступлений, связанных с коррупцией, вдвое превышает число всех остальных преступлений, которые совершают женщины.

Главным же мотивом взяточников чаще всего является именно стремление обогащения, а вовсе не нехватка денег. Две трети осужденных за взятки должностных преступников признались, что «хотели жить еще лучше, чем могли себе позволить».

«На самом деле мотивация — это потребность в самоутверждении, в каком-то повышении своего авторитета, обладании властью, это может быть корпоративная солидарность, а может быть месть руководству», — цитирует Куренного издание «Царьград».

Автор: Антон Соколов
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