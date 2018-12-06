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Путин поручил разработать учебник по нацполитике для госслужащих

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Путин поручил разработать учебник по нацполитике для госслужащих

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров РФ совместно с Российской академией наук разработать учебное пособие для чиновников по вопросам государственной национальной политики. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания совета по межнациональным отношениям.

Ответственными за исполнение поручения президента РФ назначены глава правительства Дмитрий Медведев и президент РАН Александр Сергеев. Доклад должен быть представлен до 31 августа 2019 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о создании центра пространственного анализа на базе «Совета по изучению производительных сил», а также рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственную программу «Реализация государственной национальной политики», которые предусматривают оказание основе финансовой поддержки национально-культурным автономиям и некоммерческим организациям.

Автор: Артем Никулин
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