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«ВКонтакте» запустила новый раздел для безопасности пользователей

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«ВКонтакте» запустила новый раздел для безопасности пользователей

Москва, 6 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел под названием «Центр безопасности», благодаря которому пользователи смогут узнать, как вести себя, если столкнулись с оскорблениями, фейковой информацией и угрозами. 

Как сообщила пресс-служба социальной сети, с начала 2018 года руководство удалило почти 8 миллионов единиц опасного контента, при этом оказались заблокированными 1,8 миллиона профилей и 11,3 тысячи сообществ, где подобные материалы были опубликованы и распространены.

В новом блоке «Социальная ответственность» теперь можно ознакомиться с тем, как команда «ВКонтакте» и ее пользователи формируют позитивное пространство в социальной сети, сообщили в пресс-службе. При этом отмечается, что при создании «Центра безопасности» разработчики уделили особое внимание вопросу безопасности детей.

«ВКонтакте» запустила новый раздел для безопасности пользователей

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки пользователям платежной системы VK Pay. Первыми партнерами компании стали PepsiCo и Good Food. По мнению ритейлеров, кешбэк-сервис российской компании имеет перспективы, несмотря на то, что другие участники рынка также предлагают возвращать кешбэк.

Автор: Екатерина Кухарева
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