«ВКонтакте» запустила новый раздел для безопасности пользователей

Москва, 6 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел под названием «Центр безопасности», благодаря которому пользователи смогут узнать, как вести себя, если столкнулись с оскорблениями, фейковой информацией и угрозами.

Как сообщила пресс-служба социальной сети, с начала 2018 года руководство удалило почти 8 миллионов единиц опасного контента, при этом оказались заблокированными 1,8 миллиона профилей и 11,3 тысячи сообществ, где подобные материалы были опубликованы и распространены.

В новом блоке «Социальная ответственность» теперь можно ознакомиться с тем, как команда «ВКонтакте» и ее пользователи формируют позитивное пространство в социальной сети, сообщили в пресс-службе. При этом отмечается, что при создании «Центра безопасности» разработчики уделили особое внимание вопросу безопасности детей.

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки пользователям платежной системы VK Pay. Первыми партнерами компании стали PepsiCo и Good Food. По мнению ритейлеров, кешбэк-сервис российской компании имеет перспективы, несмотря на то, что другие участники рынка также предлагают возвращать кешбэк.