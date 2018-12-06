Сирия и Абхазия на пять лет отменили торговые пошлины

Сухум, 6 декабря. Власти Сирии и Абхазии договорились о беспошлинной торговле друг с другом сроком на пять лет. Соответствующий документ в четверг ратифицировал парламент Абхазии.

«Руководствуясь соглашением, Абхазия будет оказывать административное содействие в получении лицензии на импорт товаров, произведенных на территории Сирии, и освобождает их от таможенных платежей на 100% в течение пяти лет», — заявил представитель президента Абхазии в парламенте Дмитрий Шамба.

Отметим, что речь идет о товарах, произведенных на территории участниц договора, или подвергшихся обработке (если добавочная стоимость не превышает 40% от конечной цены).

Абхазия и Сирия установили дипломатические отношения в мае этого года, а в сентябре Дамаск и Сухум подписали Договор о сотрудничестве и дружбе. Ранее министр финансов Сирии рассказал Федеральному агентству новостей о соглашении с российской стороной по поддержке банковского сектора.